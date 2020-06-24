الإمارات ترفع حظر التجول المفروض لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19

أعلنت الإمارات العربية اليوم الأربعاء رفع الحظر المفروض على حركة الأفراد بسبب تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد. وذكر حساب مكتب الاتصال لحكومة الإمارات عبر تويتر: “الإعلان عن استكمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء الدولة اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 يونيو وبالتالي السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد”.

يأتي ذلك في ظل إعلان وزارة الصحة في الإمارات بوقت سابق اليوم، عن إجراء 44291 فحصا جديدا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليتم تسجيل 450 إصابة جديدة ويصل الإجمالي إلى 46133 حالة منذ تفشي الوباء. كما كشفت الوزارة عن تسجيل 702 حالة تعافي جديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي في الإمارات إلى 34405 حالة. وكشفت عن وفاة شخصين من المصابين بمرض كوفيد-19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 307 حالة.

وبدأت الإمارات في 26 آذار/مارس الماضي عملية تعقيم شاملة وفرضت بموجبها حظر على تجول الأفراد في الدولة، وأوضحت أنه خلال تلك الفترة سيتم تعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة من خلال أحدث الوسائل والتكنولوجيات، وبدعم وتعاون من مختلف الجهات ومشاركة مئات العاملين والمشرفين والإداريين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

المصدر: سبوتنيك