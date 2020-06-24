الهلال الاحمر الفلسطيني: ٣٨ إصابة خلال مواجهات مع قوات الإحتلال في بلدة ابوديس تم علاج جميع الاصابات ميدانياً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2020 - 23:50

الهلال الاحمر الفلسطيني: ٣٨ إصابة خلال مواجهات مع قوات الإحتلال في بلدة ابوديس تم علاج جميع الاصابات ميدانياً

منذ 47 mins 24 June، 2020
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