الإصابات بفيروس كورونا في مصر تقترب من 60 ألفاً

اقتربت إصابات وباء (كوفيد-19) في مصر من الستين ألف حالة مسجلة 59561 حالة عقب ثبوت 1420 حالة جديدة اليوم، بينما سجلت اليوم 85 وفاة جديدة رفعت الوفيات إلى 2450 وفاة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء فقد تم “تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية”، ولفت البيان إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى أن “عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا”. وأوضح البيان أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2450 حالة وفاة”.

المصدر: سبوتنيك