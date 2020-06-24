مصر تسجل 1420 إصابة جديدة بوباء كوفيد – 19 ليقترب الإجمالي من 60 ألف حالة (وزارة الصحة المصرية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2020 - 23:48

مصر تسجل 1420 إصابة جديدة بوباء كوفيد – 19 ليقترب الإجمالي من 60 ألف حالة (وزارة الصحة المصرية)

منذ 56 mins 24 June، 2020
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