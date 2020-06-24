التقرير اليومي لمستشفى الحريري: اجراء 621 فحصا والمرضى داخل المستشفى 26 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2020 - 23:48

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: اجراء 621 فحصا والمرضى داخل المستشفى 26

منذ 1 ساعة 24 June، 2020
مستشفى الحريري
لبنان

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقريراليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19

التقرير يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 621 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 26 .

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 16.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.
شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 2.

*مركز الاتصالات الخاص بفيروس الكورونا للاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفح وصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961.*

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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