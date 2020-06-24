القومي شجب العدوان الصهيوني على المناطق السورية

شجب الحزب السوري القومي الاجتماعي قيام العدو الصهيوني (أمس) بتنفيذ اعتداءات إرهابية على عدد من المناطق السورية، كما وشجب انتهاكات هذا العدو المتواصلة لسيادة لبنان، وسعيه إلى ضم الأغوار في الضفة الغربية ومواصلته عمليات التهويد والاستيطان في فلسطين والجولان.

ورأى “القومي” في بيانه أن “تمادي العدو الصهيوني في اعتداءاته وإرهابه، هو نتيجة طبيعته العنصرية الإرهابية، ونتيجة ضوء أخضر أميركي… كما وأن العدو اليهودي أوهن وأعجز من يتخذ قرارا بالتصعيد العدواني، من دون الحصول على دعم وتأييد الولايات المتحدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام