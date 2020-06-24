روحاني مستقبلا السفير الجديد لكوريا الشمالية: علينا التصدي لجشع وبلطجة اميركا

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني على “المواجهة بمزيد من القوة والصلابة لجشع وبلطجة الكيان الامريكي”.

واشار روحاني خلال تسلم اوراق اعتماد سفير كوريا الشمالية الجديد لدى ايران “هان سونغ او” الاربعاء الى ان “العلاقات القائمة على اسس الصداقة بين البلدين منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران لغاية اليوم”، وتابع “نتطلع الى مزيد من الجهود المشتركة من قبل مسؤولي البلدين للنهوض بمستوى التعاون والاواصر الثنائية”.

ووصف روحاني الولايات المتحدة “بالعدو المشترك لايران وكوريا الشمالية”، ولفت الى ان “القادة في امريكا مارسوا على الدوام الظلم والجور بحق الحكومات والشعوب كما هو الحال بالنسبة لايران وكوريا الشمالية، بما يلزم علينا التصدي لجشع وبلطجة هؤلاء اكثر قوة من ذي قبل”.

الى ذلك، اكد سفير كوريا الشمالية الجديد ضرورة الجهود المشتركة لتوسيع العلاقات بين طهران وبيونغ يانغ.

وقال “سونغ او” خلال اللقاء مع الرئيس روحاني : ان مواجهة البلطجة والجشع الامريكي قاسم مشترك على صعيد العلاقات بين ايران وكوريا الشمالية.

المصدر: روسيا اليوم