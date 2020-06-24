كورونا في بريطانيا.. تسجيل 154 وفاة و653 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية البريطانية الأربعاء عن تسجيل 154 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مقابل 171 وفاة الثلاثاء.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا أن “حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة بلغت بذلك 43081 حالة وفاة”، أي ثالث أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وشهدت حصيلة الإصابات اليومية جراء كورونا في بريطانيا تراجعا لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل وزارة الصحة 653 إصابة جديدة في تقرير الاربعاء (مقابل 874 إصابة الثلاثاء و958 إصابة الاثنين و1221 إصابة الأحد و1295 إصابة السبت و1346 إصابة الجمعة).

وبشكل عام، تم تسجيل 306862 إصابة مؤكدة بـ”كوفيد-19” في بريطانيا منذ بداية الجائحة.

المصدر: روسيا اليوم