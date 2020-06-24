فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال الصهيوني تطلق الغاز المسيل للدموع نحو الصحافيين والمواطنين عند مدخل بلدة #فصايل بالأغوار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2020 - 18:44

فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال الصهيوني تطلق الغاز المسيل للدموع نحو الصحافيين والمواطنين عند مدخل بلدة #فصايل بالأغوار

منذ 49 mins 24 June، 2020
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