فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال الصهيوني تطلق الغاز المسيل للدموع نحو الصحافيين والمواطنين عند مدخل بلدة #فصايل بالأغوار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2020 - 18:44
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فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال الصهيوني تطلق الغاز المسيل للدموع نحو الصحافيين والمواطنين عند مدخل بلدة #فصايل بالأغوار
منذ 49 mins
24 June، 2020
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