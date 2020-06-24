المجذوب عرض مع فوشيه وممثلي الإتحاد الأوروبي واليونيسيف برامج دعم التعليم وخطة تعزيز الحماية الإجتماعية

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب مع السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه على رأس وفد من السفارة، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة الارشاد والتوجيه هيلدا الخوري وايمان العاصي، وتناول البحث مشاريع التعاون والبرامج التي تمولها الحكومة والوكالات الفرنسية لدعم وزارة التربية في تأمين التعليم وتعزيز الجودة والمستوى، كما بحث الجانبان في اهمية تعزيز تعليم اللغة الفرنسية والحفاظ على المؤسسات التربوية ورسالتها، والإفادة من الفضاء الفرنكوفوني ومن العلاقات الثقافية في انفتاح لبنان على العالم.

اليونيسيف

ثم اجتمع المجذوب مع ممثلة اليونيسيف في لبنان يوكي موكو في حضور يرق والمسؤولين من جانب المنظمة والوزارة، وتناول البحث موضوع الخطة الإصلاحية لتعزيز الحماية الإجتماعية التي يتم العمل عليها بالتعاون بين اليونيسف ووزارات الشؤون الإجتماعية، والتربية والتعليم العالي، والصحة العامة. وتتضمن الخطة برامج لتأمين الدعم التربوي، وضمان الشيخوخة، والعمل والعيش الكريم، والرعاية الإجتماعية، والوصول إلى التعليم والعناية الصحية”.

الإتحاد الأوروبي

والتقى المجذوب كذلك، وفدا من سفارة الإتحاد الأوروبي برئاسة مسؤول الدائرة الإجتماعية راين نيلاند، وتناول البحث متابعة برامج دعم القطاع التربوي في لبنان وتلبية أولويات الوزارة، في ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها البلاد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام