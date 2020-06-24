رئيس الأركان تفقد عددا من الوحدات في الجنوب: القيادة حريصة على حقوق العسكريين وعائلاتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2020 - 18:44

رئيس الأركان تفقد عددا من الوحدات في الجنوب: القيادة حريصة على حقوق العسكريين وعائلاتهم

منذ 50 mins 24 June، 2020
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لبنان

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قيادة كل من منطقة الجنوب ولواء المشاة الأول في ثكنة محمد زغيب وفوج التدخل الثاني في الزهراني، حيث التقى قادة الوحدات المنتشرة، واستمع إلى إيجاز عن الأوضاع العملانية والإجراءات الميدانية المتخذة لحفظ الاستقرار.

ونوه بـ”أداء العسكريين في ضبط الأمن بقطاع المسؤولية”. واجتمع بالضباط والعسكريين ونقل إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وشدد العرم على “ضرورة تحلي العناصر باليقظة والمسؤولية ومحافظتها على التدريب المستمر لأن دقة المرحلة تتطلب البقاء على جهوزية تامة”، مؤكدا أن “مهمتها عنوانها حماية الشرعية المتمثلة في حماية المواطنين والحفاظ على المؤسسات الرسمية والخاصة والذود عن أرض الوطن”، وقال: “إن القيادة حريصة على حقوق العسكريين وعائلاتهم، ولن تألو جهدا لتحسين ظروفهم المعيشية قدر الإمكان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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