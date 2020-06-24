وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: تسجيل إصابة جديدة اليوم لوافد من دولة افريقية

اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال عن “تسجيل إصابة جديدة اليوم، بفايروس covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا وهي لمواطن وافد من احدى الدول الأفريقية، في حين سجلت 4 حالات شفاء تام بعدما بينت الفحوص المخبرية خلو المتعافين من أي أثر للفايروس وبذلك يرتفع عدد حالات الشفاء إلى 40 حالة، ولم يسجل اليوم أي حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير”.

واشار الى ان “عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 86 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

74 حالة وافدة من إفريقيا.

3 حالات وافدة من أوروبا.

9 حالات محلية (حالة وفاة واحدة).

وقد تماثل 40 منهم الى الشفاء بشكل تام.

اضاف البيان: “إن وحدة ادارة الكوارث بالتعاون مع طبابة القضاء تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية (PCR) وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية (الدفاع المدني) كما تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم بالحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وتابع: “ان وحدة إدارة الكوارث هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة. وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام