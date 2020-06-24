عسيران: كل اجتماع بين اللبنانيين هو مصلحة للوطن

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران، في تصريح اليوم، “ان الوضع الاقتصادي يتطلب تضافر الجهود من كل الجوانب والجهات، لانه يطال جميع اللبنانيين. من هنا كان من الاجدى على الذين رفضوا الذهاب الى بعبدا ان يذهبوا الى هذا الاجتماع بخطط مدروسة لتكون نواة خلاص لبنان”.

وقال: “ان كل اجتماع بين اللبنانيين هو مصلحة للبنان، ونحن أمام تحد لم يسبق ان حصل في تاريخ لبنان، نحن بحاجة لجمع الكلمة ووحدة الصف، ولعله من المفيد ذهاب فخامة رئيس الحمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب لالقاء كلمة، كما سبق لرؤساء سابقين ان فعلوا، آملا ان يكون المجلس النيابي لجمع شمل اللبنانيين، ما يشفي غليل اللبنانيين ويعيد اليهم الرزق الذي فقدوه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام