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June 24 2020 - 16:56

تظاهرات لأهالي عين العرب السورية تنديدا بالقصف التركي لقرية حلنج

منذ 15 mins 24 June، 2020
حلنج
سورية - عربي وإقليمي

خرج أهالي عين العرب السورية اليوم الأربعاء في تظاهرة حاشدة، تنديداً باستهداف طائرة استطلاع تركية أمس الثلاثاء، منزل “أمينة ويسي” في قرية حلنج على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة عين العرب، وراح ضحيته 3 نساء.
وتأتي التظاهرة في عين العرب ضمن ردود الفعل الجماهيرية الغاضبة من استمرار هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وفي العراق وسط صمت دولي.
وأحتشد الأهالي في ساحة المرأة الحرة ورددوا شعارات مناهضة للجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي.
وكانت المظاهرة انطلقت من دوار المرأة الحرة مرورًا بساحة الحرية وانتهاءً بساحة الشهيد عكيد التي توقف فيها الأهالي وألقيت هناك عدة كلمات.

المصدر: مواقع

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