متحدث وزارة الداخلية اليمنية: العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة تابع للقاعدة في #ردمان بالبيضاء

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري، اليوم الأربعاء، أن”أمن محافظة البيضاء عثر على معمل لتصنيع العبوات الناسفة تابع لجماعة القاعدة التكفيرية في مديرية ردمان بالمحافظة”.

وأوضح العميد العجري أنه”تم العثور على المعمل في مبنى مكتب الشباب والرياضة الذي حوله المدعو ياسر العواضي إلى مقر لجماعة القاعدة”.

وبين أن تم استقدام عناصر القاعدة في يوم 5 رمضان تحت اسم النكف القبلي الذي دعا إليه المدعو ياسر العواضي، وهو نكف لم تستجب له سوى الجماعات التكفيرية التابعة للعدوان.

وكانت السلطة المحلية بمحافظة البيضاء، قد أعلنت، السبت الفائت، عن تأمين كامل مديرية ردمان، مؤكدة عودة الحياة لطبيعتها بعد التصدي للعملاء ومرتزقة العدوان.

وأوضحت السلطة المحلية بالمحافظة في بيان صادر عنها، أن”أبطال الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية والأحرار من أبناء مديرية ردمان آل عواض وقبائل محافظة البيضاء تمكنوا من دحر مجاميع مليشيا المرتزق ياسر العواضي المدعومة من العدوان من كافة مناطق وعزل مديرية ردمان”.

ولفت البيان إلى أنه”تم تأمين مديرية ردمان بالكامل وكافة المقار والمرافق الحكومية بالمديرية التي كانت تتخذها أدوات العدوان ومرتزقته مقار لهم”.

المصدر: المسيرة