اسماعيل سكرية حذر من فوضى بيع الادوية المخدرة واستهلاكها

حذر رئيس هيئة “الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية “من فوضى بيع الادوية المخدرة واستهلاكها وخصوصا DOLOSAl، واخر ضحاياه وفاة مريضة في احد المستشفيات حيث تحقق أجهزة الرقابة في الحادثة، ومن دون وصفة طبية يتحمل مسؤوليتها طبيب ملتزم قانون الاداب الطبية”.

واضاف متسائلا: “اين هو دور رئاسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة، واين دورها الرقابي؟ ام ان الاهتمام هو في مكان اخر حيث هناك مردود هو اهم واجدى بالاهتمام، وملفاتنا في قصر العدل تشهد على ذلك”.

وختم: “لقد تجذر الفساد في جسم الدولة “منتصرا مكرما”، فهل يتجرأ اركانه وحماته على الاعتراف واقله الاعتذار من اللبنانيين، أو ان اللقاءات “الوطنية” تكفي؟

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام