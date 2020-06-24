الامن العام: الطلبات التأشيرات حصرا في دائرة العلاقات العامة مقابل بدل خدمات

أصدرت المديرية العامة للأمن العام البيان الاتي: “تعلم المديرية العامة للأمن العام المواطنين والرعايا العرب والاجانب إن طلبات تأشيرة زيارة صداقة والسمات الاجمالية لجميع الوفود السياحية تقدم حصرا في دائرة العلاقات العامة مقابل بدل خدمات، كما يمكن للراغبين منهم التقدم من الدائرة المذكورة لتقديم وإنجاز مقابل بدل خدمات الطلبات التالية:

– طلبات تجديد كافة إقامات الرعايا العرب والاجانب، وطلبات نقل الكفالة وطلبات الاقامات المؤقتة .

– طلبات تأشيرات الزيارة ( عائلية، علاج طبي، مراجعة سفارة، ترانزيت، … )

– تجديد سمات العمل (عاملات وعمال)

– طلبات استرداد معاملة ( جواز مرور، جواز سفر ملغى، … )

– سحب معاملات الزواج

لمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن زيارة:

– الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام: www.general-security.gov.lb”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام