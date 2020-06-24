كورونا في العالم.. 160 ألف مصاب جديد والحصيلة تتجاوز 9.2 مليون

تم تسجيل نحو 160 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال خلال الـ24 ساعة الماضية، بارتفاع عن 150 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 9 ملايين و263.4 ألف حالة، حسب جامعة “جونز هوبكز” الأمريكية.

ويشير عداد الجامعة إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 477584، فيما تماثل للشفاء 4 ملايين وأكثر من 630 ألف شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة بالجائحة مع مليونين و347 ألف حالة، تليها البرازيل (مليون و146 ألف) وروسيا (599 ألفا) والهند (456,1 ألف) وبريطانيا (307,6 ألف).

ومن أكثرر الدول العربية تضررا بكورونا السعودية (164,1 ألف إصابة) وقطر (89,5 ألف) ومصر (58,1 ألف) والإمارات (45,6 ألف) والكويت (41 ألف).

المصدر: روسيا اليوم