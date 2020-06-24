محفوظ: وزني يهمه الوصول الى نتائج ايجابية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

أكد رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، ردا على سؤال عن أداء صديقه الشخصي وزير المالية الدكتور غازي وزني، “ان وزني يمتاز بمعرفته الواسعة في مجال اختصاصه المالي والاقتصادي، كما هو موصوف بتواضعه وموضوعيته ودقته وعرضه العلمي للوقائع”.

وقال: “ان كان الدكتور وزني ينتسب إلى التكنوقراط، لكنه يحيط بالأبعاد السياسية للأزمة الحالية. وكونه شخصا شفافا، فانه لا يدخل في لعبة البروباغندا المغرضة التي يمارسها البعض ازاءه. فما يهمه هو الوصول إلى نتائج ايجابية في المفاوضات التي يجريها وفريقه مع صندوق النقد الدولي، آخذا في الإعتبار مصلحة الدولة ومصلحة المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام