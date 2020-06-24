أ.ف.ب: حصيلة فيروس كورونا المستجد تتخطى 475 ألف وفاة في العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2020 - 13:00

أ.ف.ب: حصيلة فيروس كورونا المستجد تتخطى 475 ألف وفاة في العالم

منذ 15 mins 24 June، 2020
أخبار موقع المنار
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