مؤسسة مهجة القدس: قوات الاحتلال تعتقل 5 أسرى محررين من الجهاد الإسلامي

أكدت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى أن”قوات الاحتـلال الصهـيـوني اعتقلت فجر اليوم خمسة أسرى محررين من حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد مداهمة منازلهم”.

وأوضحت مهجة القدس أن”الأسرى المحررين الذين أعادت قوات الاحتلال اعتقالهم هم: جمال محمد منيب السيد ومحمود حافظ حسين سعيد ملحم وكلاهما من بلدة كفر راعي، إبراهيم كامل عبد الفتح ملحم وفارس حسني سليمان شواهنة وكلاهما من بلدة السيلة الحارثية، ومجاهد محمد سعيد السعدي من مخيم جنين”.

جدير بالذكر أن الأسرى المحررين الخمسة لهم عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائهم ونشاطاتهم في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

المصدر: فلسطين اليوم