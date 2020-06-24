تنسيقيات المسلَّحين: انفجار سيارة مفخخة على طريق تل حلف في مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” الموالية لتركيا بريف الحسكة الشمالي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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تنسيقيات المسلَّحين: انفجار سيارة مفخخة على طريق تل حلف في مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” الموالية لتركيا بريف الحسكة الشمالي الغربي
منذ 26 mins
24 June، 2020
الجماعات المسلحة
انفجار سيارة
تنسيقيات المسلحين
ريف الحسكة
سوريا
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