تنسيقيات المسلَّحين: انفجار سيارة مفخخة على طريق تل حلف في مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” الموالية لتركيا بريف الحسكة الشمالي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2020 - 13:00

تنسيقيات المسلَّحين: انفجار سيارة مفخخة على طريق تل حلف في مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” الموالية لتركيا بريف الحسكة الشمالي الغربي

منذ 26 mins 24 June، 2020
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