اليمن: 4 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي شرق مدينة #سفيان في #عمران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2020 - 13:00

اليمن: 4 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي شرق مدينة #سفيان في #عمران

منذ 29 mins 24 June، 2020
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