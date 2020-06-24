اليمن: 4 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي شرق مدينة #سفيان في #عمران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2020 - 13:00
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اليمن: 4 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي شرق مدينة #سفيان في #عمران
منذ 29 mins
24 June، 2020
اليمن
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