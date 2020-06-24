الطقس غدا الخميس غائم مع ارتفاع خفيف بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الخميس غائما جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.

– الحالة العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة يتكون الضباب على المرتفعات ويتحول الى قليل الغيوم مساء.

– الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.

– الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

– السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وتكون ضباب محلي على المرتفعات.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية نهارا، متقلبة – ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية