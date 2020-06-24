الرئيس روحاني : ایران قلقة من التدخلات الأمریکیة والصهیونیة فی عمل الوکالة الدولیة للطاقة الذریة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2020 - 13:00

الرئيس روحاني : ایران قلقة من التدخلات الأمریکیة والصهیونیة فی عمل الوکالة الدولیة للطاقة الذریة

منذ 1 ساعة 24 June، 2020
روحاني
ايران - عربي وإقليمي

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، أن”الكيان الصهيوني وأمريكا مارسا مؤخرا ضغوطا كبيرة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمر الذي يبعث على القلق من أن تنحرف الوكالة عن التزاماتها القانونية”.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء قال الرئيس روحاني  أن “سلوكنا مع الوكالة كان في اطار القانون وعلاقات الصداقة ، لقد تعاونا معها دائما ، وكان مفتشوها حاضرون دوما في إيران ، وقد كتبوا ما بين 16 الى 17 تقرير أكدوا فيها تعاون إيران الكامل”.

واشار الى واجب الوكالة الدولية تجاه الدول وقال  إن”الكيان الصهيوني وامريكا مارسا ضغوطا على الوكالة لتراجع نشاطاتها طوال 18 عاما الماضية ، انهما يريدان حرف الوكالة عن مسارها ، مضيفا أن الاساس لدينا هو التعاون مع الوكالة ، لكن عليها ان لاتنحرف عن مسارها القانوني”.

المصدر: ارنا

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