الوزير حب الله عرض مع وفد نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت مشاكل القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 24 2020 - 13:00

الوزير حب الله عرض مع وفد نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت مشاكل القطاع

منذ 1 ساعة 24 June، 2020
حب الله عرض مع وفد نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت مشاكل القطاع
لبنان

عرض وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله مع وفد من نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت برئاسة المهندس ابراهيم الملاح المشاكل التي يعاني منها القطاع، مطالبين بتطبيق قرار الرسم النوعي على الاستيراد لوقف الاغراق وحماية القطاع وتأمين ديمومة العمل فيه، أو العودة الى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 50 الصادر بتاريخ 23/8/2017 القاضي بمنع استيراد البلاط المقصوص الأطراف، وحصر استيراد المواد الأولية للرخام الخام بالبلوكات من دون الألواح، وذلك دعما للصناعة الوطنية وتخفيضا لفاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية. كما عرض الوفد لأهمية تسهيل العمل في المقالع، كونها تؤمن بديلا ولو جزئيا عن المواد الاولية المستوردة من الخارج للتصنيع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة