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June 24 2020 - 13:00

مقتل 6 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شمال أفغانستان

منذ 1 ساعة 24 June، 2020
افغانستان
أخبار دولية - افغانستان

قتل ستة مدنيين بينهم نساء وأطفال، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة شمال أفغانستان.
ووفقا لوكالة “شينخوا” قال عبد المعروف أزار المتحدث باسم حكومة مقاطعة جاوزجان، إن”ستة مدنيين قتلوا جراء انفجار قنبلة على جانب طريق في منطقة مارديان بالمقاطعة”.
وأضاف المسؤول أن”هناك ثلاثة أطفال وامرأتين بين الضحايا”.
وفي نفس الوقت ألقى طارق آريان المتحدث باسم وزارة الداخلية، باللوم على مسحلي حركة طالبان في تدبير هذا التفجير.
ولم تعلق حركة طالبان التي تنشط في أجزاء من مقاطعة جاوزجان وعاصمتها شيبرغان على هذا التفجير حتى الآن.

المصدر: مواقع

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