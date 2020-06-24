الشيخ ياسين : لتحويل لقاء بعبدا بوابة لعبور الوطن من أزماته

دعا رئيس “لقاء علماء صور” ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي، في تصريح، “المخلصين من المسؤولين اللبنانيين الى تحويل لقاء بعبدا الى بوابة يعبر عبرها الوطن من أزماته”، مستغربا “غرق البعض في حساباتهم الشخصية في وقت بدأ فيه الجوع يطرق أبواب معظم المواطنيين”.

وتمنى “على المخلصين من القيادات تحويل اللقاء الى بداية حلول والخروج من “القيل والقال” والاحساس بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للناس”، وقال” ندين اصرار البعض على مقولة (نحضر او لا نحضر) في وقت دقيق يعيشه اللبنانيون جميعا ومن ابرز مخاطره التفلت الامني والطابور الخامس وضياع قيمة العملة اللبنانية في اسواق المتاجرين بالمال وبلقمة العيش”.

وطالب الشيخ ياسين المسؤولين بـ “الوقوف الى جانب الوطن لمواجهة تداعيات العدوان الاميركي الاقتصادي على المنطقة عبر ما اسموه (قانون قيصر) الذي يلاحق الناس في أرزاقهم”، متمنيا “ان يبادر المسؤولون الى التعاون مع سوريا لمواجهة تداعيات القانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام