تعميم من نقابة الصرافين بشأن بيع الدولار إلى المواطنين

أصدرت نقابة الصرافين تعميما حمل الرقم 5، إلى شركات ومؤسسات الصرافة فئة “أ”، تضمن استمارة بيع الدولار مقابل الليرة اللبنانية والشروط المطلوبة لتأمين حاجات المواطنين من الدولار، وطلبت فيه التقيد بما يلي:

* الأفراد:

اللبنانيين فقط

راتب الخدم الأجنبي المنزلي

حد أقصى 300 دولار. مرة شهرياً تسدد بتحويل الكتروني.

– صورة عن الباسبور الخاص بالخادمة أو الخادم.

– صورة التحويل الالكتروني .

– صورة عن الإقامة صالحة.

– حضور الكفيل شخصياً.

– صورة هوية الكفيل.

– رقم الهاتف الخلوي للكفيل.

تذكرة سفر لشخص واحد:

حد أقصى 1000 دولار مرة واحدة.

عند إبراز المستندات .

– التسديد المباشر من الصيرفي إلى وكالة الطيران.

– صورة عن جواز سفر للمسافر مع فيزا صالحة.

* قسط جامعة خارج لبنان:

حد أقصى لقسط الطالب الواحد 2500 دولار.

– صورة عن بطاقة الطالب الجامعية.

– صورة عن جدولة الأقساط المتوجبة.

– صورة عن إيصال تسديد آخر قسط .

– صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان.

* تسديد قسط منزل في لبنان:

حد أقصى 1000 دولار. مرة شهرياً.

– صورة عن عقد الشراء مصدّق حسب الأصول.

– صورة عن جدولة الدفعات المتوجبة.

– صورة عن إيصال تسديد آخر دفعة.

– صورة بطاقة هوية تاجر البناء / المالك.

– حضور صاحب القرض شخصياً.

* أجار سكن الطالب في الخارج:

حد أقصى 1000 دولار وبحسب الدولة.

صورة عقد إيجار السكن مصدّق حسب الأصول.

صورة آخر إيصال تم تسديده إلى المالك.

صورة الإقامة أو فيزا الدراسة على جواز السفر.

صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان.

صورة بطاقة الطالب الجامعية.

الشركات: لتأمين طلبات شركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بإستثناء التي تضمنتها السلة الغذائية المقررة من قبل وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان.

* يطلب تأمين المستندات التالية:

– سجل تجاري.

– إذاعة تجارية.

– شهادة تسجيل في وزارة المالية.

– هوية صاحب الشركة.

– هوية المفوّض بالتوقيع.

– رقم الهاتف الإرضي.

– وجهة إستعمال الأموال.

– صورة عن آخر طلبية بضاعة من الخارج (Pro Forma).

– صورة عن إشعار آخر حوالة مصرفية إلى الخارج .

– صورة عن آخر طلبية بضاعة (Pro Forma) من شركة محلية.

– صورة عن إيصال آخر دفعة إلى شركة محلية.

* ملاحظات:

– إخراج القيد غير مقبول في جميع المعاملات المذكورة أعلاه.

– لا يستفيد من الخدمات المذكورة أعلاه من هم دون سن الثامنة عشر.

– هذا التعميم يلغي التعميم رقم 4 تاريخ 22/6/2020

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام