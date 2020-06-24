نائب الرئيس الروسي: لتركيا الحق في في إبرام اتفاقية جديدة لتوريد إضافي من “إس-400”

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يورى بوريسوف، على أن لتركيا الحق في في إبرام اتفاقية جديدة لتوريد إضافي من “إس-400”.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي للصحفيين، اليوم الأربعاء “تركيا لديهم الحق في القيام بذلك إبرام اتفاقية جديدة لتوريد إضافي من إس-400 وإذا عبروا عن رغبتهم، سنبرم هذا العقد”.

وأشار بوريسوف إلى إمكانية إبرام اتفاقية جديدة مع تركيا لتوريد “إس-400” إضافية بحلول نهاية العام.

هذا واعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، في الـ7 من أيار/مايو الفائت، أن روسيا وتركيا تجريان مباحثات بشأن محتوى ومواعيد تسليم الشحنة الإضافية من منظومة الدفاع الصاروخي “إس-400” وشدد في الوقت نفسه، على أن العقد الأول كان مخصصا للتوريد حصرا، دون توطين الإنتاج. وأردف بالقول “ولكن خيار الأفضلية ينطوي على بعض المشاركة من الجانب التركي في عملية الإنتاج”.

هذا وأكملت روسيا العام الماضي، توريد أربع كتائب من منظومة “إس-400” إلى تركيا بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن تركيا استلمت كل أجزاء منظومة الدفاع الجوي إس- 400 التي اشترتها من روسيا موضحا أن تدريبات الخبراء والفنيين على استخدامها ستتواصل بعد أن تم تعليقها بسبب وباء كوفيد – 19.

المصدر: وكالة سبوتنيك