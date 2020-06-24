ظريف يسخر من مزاعم بومبيو حول تداعيات انتهاء الحظر التسليحي على ايران

سخر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، من مزاعم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو حول تداعيات انتهاء الحظر التسليحي على ايران.

وفي تغريدة له تعليقا على التغريدة الاخيرة لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو كتب ظريف ان بومبيو يائس من تضليل العالم الى الحد الذي يزعم فيه انه بحلول شهر اكتوبر القادم ستبادر ايران لشراء مقاتلات وثم سترسلها الى نقاط ابعد من اقصى مداها، ربما يمكنه ان يوضح لنا كيف ستعود هذه المقاتلات الى ايران حتى بعد نفاد وقودها !.

وكان بومبيو قد كتب في تغريدة له إذا أنهت الأمم المتحدة بالفعل حظر الأسلحة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فإن إيران ستكون قادرة على شراء طائرات حربية مقاتلة جديدة مثل سوخوي-30 الروسية وJ-10 الصينية.

واضاف أن أوروبا وآسيا ستكون في مرمى نيران إيران بهذه الطائرات المميتة للغاية، وان الولايات المتحدة لن تسمح بحدوث ذلك.

يذكر انه وفقا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015 ، سيكون مسموحا لايران بدءا من اكتوبر القادم بيع وشراء الاسلحة التقليدية.

وبناء على القرار لم يكن الحظر مفروضا على ايران في شراء وبيع الاسلحة بل مشروطا بالحصول على اذن من مجلس الامن الدولي.

المصدر: وكالة ارنا