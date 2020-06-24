ألمانيا تسجل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والإجمالي 191499

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 587 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 191 ألفا و 499 حالة .

وأشار المعهد إلى أن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 8914 بعد تسجيل 19 وفيات جديدة، وتعافي 176.3 ألف شخص من هذا المرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي إن العالم دخل “مرحلة خطيرة” من جائحة كوفيد-19، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.

أعلنت منظمة الصحة العالمية الاحد تسجيل 183020 إصابة بفيروس كورونا حول العالم في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات المسجلة في يوم واحد.

المصدر: وكالة سبوتنيك