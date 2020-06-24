7 نصائح سهلة للتخلص من البعوض وحشرات الصيف

عاد الصيف والحر وعادت معهما أزمة الحشرات ولدغاتها، وعلى رأسها البعوض. لذا يقترح موقع QDT سبع نصائح تريح القارئ من أنواع الحشرات بطريقة طبيعية بعيداً عن المبيدات الضارة:

1. رذاذ الأسطح

يمكن لهذا الرذاذ صد البعوض والذباب وحشرات أخرى. كل ما عليكم فعله هو فرم بصلة صغيرة ورأس ثوم، مزجهما بأربعة أكواب من الماء وأربع ملاعق صغيرة من الفلفل الحار وملعقة كبيرة من صابون الأطباق السائل.

وينصح الموقع برش السطوح وفي الأماكن التي يلعب فيها الأطفال (وليس على الأطفال أنفسهم). وسيستمر هذا الخليط لمدة أسبوع تقريباً، إذا تم تخزينه في برطمان بغطاء محكم والإبقاء عليه في مكان بارد ومظلم.

2. رذاذ الجلد

تُمكن صناعته انطلاقاً من خلط ربع كوب من خل التفاح وربع كوب من نبتة الهاماليس، وحوالي 20 قطرة من أي من الزيوت الأساسية التالية: إكليل الجبل أو السترونيلا أو شجرة الشاي أو الأرز أو الأوكالبتوس أو عشبة الليمون، ثم نقل الخليط إلى زجاجة رذاذ، ورجّها قبل كل استخدام. ما عليكم سوى الرش مباشرة على الجلد المكشوف وستبقى الحشرات بعيدة.

3. ليمون الأوكالبتوس

عند التسوق للحصول على طارد البعوض الطبيعي، ابحثوا عن زيت يحتوي على زيت ليمون الأوكالبتوس. إنه فعال للغاية ويوفر حماية طويلة الأمد، يقول الموقع.

4. النعناع

هل تبحثون عن طريقة فعالة وطبيعية لمكافحة البعوض؟ جربوا النعناع. امزجوا بضع قطرات من زيت النعناع العطري بكوب واحد من الماء في زجاجة رذاذ، وقوموا بهزها جيداً ورشوها على الجلد. لن تساعد المركبات الكيميائية الموجودة في النعناع فقط في صد الحيوانات الماصة للدم، بل ستشتمون أيضاً رائحة النعناع طازجة.

5. إكليل الجبل والمريمية

هل يحوم البعوض فوق الشواية عند الشواء؟ في المرة المقبلة ضعوا بعض إكليل الجبل أو المريمية فوق الجمر. سوف يصد هذا البعوض ويترك اللحم في سلام.

6. كرتون البيض وصواني القهوة

يمكن استخدام كرتون البيض المقوى وصواني القهوة (النوع الذي تحصلون عليه عندما تطلبون أكثر من كوب قهوة، لأخذها معكم). أشعلوا النار فيها، ثم انفخوا واتركوها تطلق الدخان في مكان آمن من الحريق. الرائحة المحترقة التي تنتجها لطيفة وتبقي البعوض بعيداً.

7. ماء الثوم

يمكن صد الحشرات عن طريق خلط الثوم بالماء ورشه بالقرب من جميع المصابيح الكهربائية الخارجية. مع ارتفاع درجة حرارة اللمبات تنشر الرائحة، مما سيبعد البعوض والحشرات الأخرى.

المصدر: العربي الجديد