علامة باللسان تشير إلى إصابة الشخص بمرض خطير

حذرت دراسة أجراها خبراء صينيون من أنه إذا كان لو اللسان أحمر مع طبقة صفراء، فإن هذا يعني أنه أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وبحسب صحيفة “ذا صن” الاسكتلندية، قال الباحثون بقيادة الدكتورة تيانهوي يوان من مستشفى جامعة قوانغتشو للطب الصيني، إن الكائنات الدقيقة الكامنة في اللسان يمكن أن تساعد في تشخيص قصور القلب.

وقالت يوان إن المرضى الذين يعانون من قصور القلب المزمن لديهم ألسنة “مختلفة تمامًا” عن أولئك الذين ليس لديهم هذه الحالة، مضيفة أن “الألسنة العادية تكون حمراء شاحبة مطلية بلون أبيض شاحب”.

ووفقًا ليوان، توصلت الدراسة التي أجرتها الجامعة إلى أن تكوين وكمية البكتيريا المتواجدة في اللسان تختلف بين مرضى قصور القلب والأشخاص الأصحاء.

وتابعت:

يعاني مرضى قصور القلب من لسان أكثر احمرارًا مع طبقة صفراء اللون، ويتغير المظهر كلما أصبح المرض أكثر تقدمًا.

الكائنات الدقيقة أو الجراثيم والبكتيريا صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها إلا من خلال المجهر لكن يمكن أن يؤدي تراكمها إلى المرض.

المصدر: سبوتنيك