غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2020 - 08:34

غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار

منذ 33 mins 24 June، 2020
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