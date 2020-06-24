بالفيديو.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي في ريف حماة بعد عدوان متزامن على ريفي دير الزور والسويداء

تصدت الدفاعات الجوية السورية بعد منتصف الليل لأهداف معادية في سماء ريف حماة، ذلك بعد ساعات من عدوان جوي متزامن على ريفي دير الزور والسويداء.

وذكر مصدر عسكري سوري أنه “في تمام الساعة 00:45 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا جديدا استهدف فيه عدة مواقع لنا في السلمية والصبورة بريف حماة، وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها، وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى اهدافها”.

وكانت بعض المواقع العسكرية بريفي دير الزور والسويداء تعرضت مساء اليوم لعدوان بالصواريخ ما تسبب باستشهاد جنديين وإصابة عدد آخر ووقوع أضرار مادية.

وأشار مصدر عسكري أنه “في تمام الساعة التاسعة و17 دقيقة من مساء اليوم ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة وبالتزامن مع ذلك تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء”.

وأضاف المصدر “أن العدوان أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان”.

المصدر: سانا