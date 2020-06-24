عشق آباد تحتج على التشكيك الأمريكي ببيانات كورونا الرسمية في تركمانستان

احتجت تركمانستان اليوم الثلاثاء لدى سفارة الولايات المتحدة، إثر نشر الأخيرة تحذيرا شكك في التقارير الرسمية التركمانية التي تؤكد عدم تسجيل أي إصابات بكورونا في البلاد.

وقالت عشق آباد، إن “تركمانستان التي يبلغ تعداد سكانها 6 ملايين نسمة خالية من فيروس كورونا المستجد، وفرضت الحجر الصحي على القادمين إلى البلاد من الخارج، وأغلقت المعابر الحدودية البرية وفرضت قيودا على السفر بين الأقاليم”.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية التركمانية، أن “بيان السفارة الأمريكية يشوه المعلومات حول الإجراءات التي اتخذتها عشق آباد لمكافحة الفيروس”.

ونشرت السفارة الأمريكية في رسالة التحذير على موقعها الإلكتروني: “على الرغم من عدم وجود تقارير رسمية عن حالات‭‭ ‬‬إيجابية للوباء في تركمانستان، فقد تلقت السفارة تقارير عن خضوع مواطنين محليين يعانون من أعراض تتسق مع المرض للفحوص ويتم وضعهم في الحجر الصحي في مستشفيات الأمراض المعدية لمدة تصل إلى 14 يوما”.

وأضافت: “يمكن إرسال المواطنين الذين يخضعون للفحص في تركمانستان إلى الحجر الصحي الإلزامي في منشأة تختارها الحكومة وعلى نفقتهم الخاصة”.

المصدر: وكالة رويترز