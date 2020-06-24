الكاظمي يتوجه إلى واشنطن الشهر المقبل لاستكمال الحوار الاستراتيجي

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن موعد زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، مشيرا إلى أنها ستتم في شهر يوليو المقبل.

وأشار بيان صادر عن وزير الخارجية إلى أن “زيارة الكاظمي الشهر المقبل إلى العاصمة واشنطن، ستأتي لاستكمال الحوار”.

وورد في بيان عن الوزير قوله: “أولى زياراتي الخارجية ستكون إلى طهران والرياض لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة”.

وذكر البيان، أن “حسين استقبل رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) جينين هينيس بلاسخارت في مقر الوزارة ببغداد لبحث عدد من القضايا ذات العلاقة بالمنظمات الدولية العاملة في العراق”.

وأضاف، أن “الجانبين تطرقا إلى جولة الحوار الاستراتيجي التي عقدت بين العراق وأمريكا، وأهميته في تعزيز مصالح البلدين، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة”.

المصدر: وكالات