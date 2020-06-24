ظريف: بومبيو يحاول تضليل العالم بشأن شراء إيران طائرات حربية

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بأنه يحاول “تضليل” العالم بشأن شراء إيران طائرات حربية روسية وصينية، بعد رفع الحظر عن توريد الأسلحة لطهران.

وكتب ظريف على “تويتر” الثلاثاء، أن “الوزير بومبيو يائس في مساعيه لتضليل العالم، ويدعي بأنه بحلول أكتوبر ستشتري إيران طائرات قتالية وترسلها إلى أقصى الحدود”.

وأضاف ظريف ساخرا: “ربما بإمكانه أن يقول أيضا كيف ستعود الطائرات لإيران بعد استهلاك وقودها”.

وأرفق ظريف تغريدته بالصورة التي نشرها بومبيو في وقت سابق، وعليها خارطة العالم مع تحديد المدى الأقصى للطائرة التي يقول بومبيو إن إيران تعتزم شراءها في حال رفع الحظر عن توريد الأسلحة.

وكتب بومبيو على “تويتر” أن إيران بعد انتهاء سريان الحظر ستستطيع شراء طائرات “سو-30″ الروسية و”جاي-10” الصينية، مضيفا أن واشنطن لن تسمح بحدوث ذلك.

المصدر: وكالات