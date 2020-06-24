ترامب يصر على موقفه من خفض وتيرة فحوص كورونا ومسؤولو مكافحة الفيروس يناقضونه

أكد عضو خلية مكافحة فيروس كورونا الأمريكية الطبيب أنطوني فاوتشي الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب لم يطلب يوما إبطاء وتيرة إجراء فحوص الكشف عن الإصابة بكورونا.

وقال خبير الأمراض المعدية خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، إن “ترامب لم يطلب يوما من أي منا إبطاء وتيرة إجراء الفحوص، وأننا على عكس ذلك سنزيد وتيرة إجراء الفحوص… سنجري فحوصا أكثر وليس أقل”.

وقال فاوتشي: “نحن متفائلون بحذر، في ما يتعلق بالأبحاث الجارية لإيجاد لقاح”، معربا عن أمله في أن “يصبح اللقاح متاحا للأمريكيين، بنهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل”.

وأثار ترامب جدلا واسعا بإعلانه مساء السبت الماضي، أنه “طلب من مسؤولي الملف الصحي إبطاء وتيرة إجراء الفحوص، لأن زيادتها تعني الكشف عن مزيد من الإصابات”.

لاحقا أكد البيت الأبيض، أن “ما قاله ترامب كان على سبيل المزاح”، علما أنه عاد وأكد الثلاثاء، قائلا: “أنا لم أمزح… إجراء مزيد من الفحوص يكشف مزيدا من الإصابات”.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات والإصابات بكورونا، حيث تخطت حصيلة الوفيات المسجلة 120 ألف حالة، وحصيلة المصابين 2,3 مليون حالة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية