روما: على الناتو أن يتكيف بسرعة مع التحديات الجديدة في المتوسط

دعا وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني اليوم الثلاثاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إلى “تكيف أكثر فعالية” مع ظروف منطقة المتوسط، مشيرا إلى أهميتها بالنسبة لبلاده.

وفي خطاب ألقاه بمركز دراسات الدفاع المتقدمة بمناسبة نهاية العام الدراسي، أوضح غويريني أن توجيه أنظار الناتو نحو جناحه الجنوبي أمر لابد منه لتعزيز “أبعاد الردع ومساحات إسقاط الاستقرار”، كون هذه المنطقة تشكل “مربعا استراتيجيا للمصالح القومية” لإيطاليا.

وأضاف أن الحلف “يشكل مرجعية أساسية من حيث الردع والدفاع”، ويتعين عليه “التكيف بسرعة مع التحديات الجديدة التي يفرضها السياق الاستراتيجي المتغير، والتقدم المتسارع في مجال الابتكار التكنولوجي، ومع التوسع في مجالات العمليات التقليدية، بما في ذلك الأبعاد السيبرانية والفضائية، مع اعتماد نهج متكامل 360 درجة، ومتوازن في جميع المهام وجميع أنواع التهديدات، من أي ناحية تأتي”.

المصدر: وكالات