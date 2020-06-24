تعديل حكومي في الجزائر

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء، مرسوما ينص على تعديلات وزارية في تشكيلة حكومة البلاد.

وأشارت وسائل الإعلام الجزائرية إلى أن “التعديل الحكومي شمل عددا من الوزارات، ونص على تعيين عبد العزيز جراد وزيرا أولا”.

وجاءت التعيينات كالتالي:

تعيين صبري بوقدوم وزيرا للخارجية

تعيين كمال بلجود وزيرا للداخلية

تعيين بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل

تعيين أيمن بن عبد الرحمن وزيرا للمالية

تعيين عبد المجيد عطار وزيرا الطاقة

تعيين شمس الدين شيتور وزيرا للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

الطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين

يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية

محمد واجعوط وزيرا للتربية الوطنية

عبد الباقي بن زيان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

هيام بن فريحة وزيرة للتكوين المهني

مليكة بن دودة وزيرة للثقافة

سيد علي خالدي وزيرا الشباب والرياضة

ومنير خالد براح وزيرا الرقمنة والإحصائيات

المصدر: وكالات