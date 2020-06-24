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June 24 2020 - 01:02

قفزة في حصيلة وفيات كورونا في فرنسا بعد احتساب ضحايا دور الرعاية

منذ 1 ساعة 23 June، 2020
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أخبار دولية - فرنسا

ارتفعت وفيات كوفيد-19 في فرنسا اليوم بواقع 57 حالة لتصل إلى 29720، وهو ما يزيد على ضعف عدد الضحايا المسجلين أمس، بعد احتساب البيانات الأسبوعية لحصيلة وفيات الفيروس في دور الرعاية.

وزاد عدد الوفيات في المستشفيات إلى 26 حالة مقارنة مع 23 أمس الاثنين، ليصل إلى 19232، فيما بلغ متوسط الوفيات اليومي 20 حالة، خلال الأيام السبعة الماضية.

وأعلنت الوزارة، أن عدد الوفيات اليومية بسبب الفيروس في دور الرعاية خلال الأيام السبعة الماضية، بلغ 31 مقارنة مع 73 قبل نحو أسبوع.

وزاد عدد الإصابات المؤكدة 517، وهو أكثر من العدد المسجل أمس بحوالي 150، مقارنة مع المتوسط خلال الأيام السبعة الماضية البالغ 507، والمتوسط اليومي منذ بداية يونيو حزيران البالغ 414.

المصدر: وكالة رويترز

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