عزل مناطق في إيلاد وطبريا وترقب لحجر مناطق أخرى مع تصاعد الحالة الوبائية في الكيان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2020 - 23:14

عزل مناطق في إيلاد وطبريا وترقب لحجر مناطق أخرى مع تصاعد الحالة الوبائية في الكيان

منذ 29 mins 23 June، 2020
بنيامين نتانياهو
عربي وإقليمي - كيان العدو

عزلت السلطات الإسرائيلية مناطق في فلسطين المحتلة اليوم الثلاثاء، مؤكدة نيتها عزل المزيد من المناطق غدا مع تصاعد تفشي وباء كورونا. واجتمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم باللجنة الوزارية لتحديد “منطقة محظورة”، وقررت اللجنة إعلان العاد والأحياء في طبريا “مناطق محظورة”.

وقال نتنياهو في تصريحات عقب الاجتماع: “بعد ارتفاع معدلات الإصابة، تلقينا توصية من وزارة الصحة مساء اليوم بفرض قيود على بعض الأحياء في طبريا وإيلاد. وسنتناول مواقع أخرى غدا أيضا. سنحتاج إلى (عزل) مناطق أخرى وسنبلغ قراراتنا وفقا لذلك”.

المصدر: موقع المنار

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