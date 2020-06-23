رئيس هيئة أركان الإحتلال يزور قيادة المنطقة الشمالية لامتحان تحديد سقف الجاهزية

زار رئيس هيئة الأركان العامة لدى الإحتلال الإسرائيلي، الجنرال “أفيف كوخافي”، اليوم الثلاثاء، قيادة المنطقة الشمالية في وقت إجراء جنود الإحتلال امتحان تحديد سقف الجاهزية للواء المدرعات، وذلك برفقة قائد المنطقة الشمالية، الميجور جنرال “أمير برعم”.

ويجري امتحان تحديد سقف الجاهزية في قاعدة التدريبات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية “إليكيم”، وفي هضبة الجولان المحتلة، هدفه فحص جاهزية القوات للقتال في لبنان، ويشمل مختلف السيناريوهات والتحديات المتنوعة.

وتحدث رئيس هيئة أركان الإحتلال مع الضباط والجنود في موضوع الجاهزية للطوارئ، تجهزاً لفترة مليئة بالتحديات، وكجزء من مواجهة تفشي جائحة كورونا.

وقال كوخافي، إنه وبدءاً من هذا اليوم، أصبحت التعليمات في جيش الإحتلال أكثر صرامة، للحفاظ على القدرات، مشيراً إلى أن المستوطنين يستطيعون البقاء في الحجر الصحي بالبيت، بينا جيش الاحتلال لا يستطيع. وأضاف كوخافي، أن على جنود الإحتلال استغلال كل لحظة تدريب، وكل لحظة فراغ للتدرب، والتأهيل، والتعلم، مؤكداَ أنه يجري التمرين بمستوى عالٍ.

ولفت رئيس هيئة أركان الإحتلال، إن كان هناك أمر هام للجنود الإحتلال الذين يجتازون الحدود فهو الشعور بالقدرة والأمان بحد وصفه، وأنه عندما يتم التمرن مرات متتالية في حالات حربية مليئة بالتحديات، وفي صراعات قيادية، فحينها يتطور الشعور بالقدرة.

المصدر: يونيوز