الجهاد الاسلامي: حاجز “الكونتينر” الاسرائيلي حاجز قتل وإرهاب ويجب إزالته

أكد القيادي في حركة “الجهاد الاسلامي” في فسلطين خضر عدنان أن “الشهيد أحمد عريقات أُعدم بدم بارد وسادية إحتلالية من قبل العدو الاسرائيلي لا نظير لها اليوم”، ودعا “جماهير شعبنا المرابط لإسناد ذوي الشهيد عريقات وأهلنا في أبو ديس”.

وقال عدنان الثلاثاء إن “حاجز الكونتينر الاسرائيلي حاجز قتل وإرهاب والأولى التفكير والعمل فلسطينيا كيف نزيله ونقتلعه”، وتابع “لتستلهم كل جماهير شعبنا وسلطته وقواه ونخبه فعل الأهل المقدسيين والفلسطينيين في الـ48 بإزالة حواجز نتنياهو وبواباته الالكترونية على عتبات الأقصى المبارك”.

وأشار عدنان إلى أن “العالم المتعاطف اليوم ضد التمييز العرقي بأمريكا يتعامل صمّا بُكما مع جرائم الاحتلال بحق شعبنا”، واضاف “عندما يتعلق الأمر بانحياز المنظومة الدولية للاحتلال المجرم يخرجون علينا بقرارات ملزمة ومكبلة لشعبنا وعندما يتعلق بحق شعبنا أكثر ما يفعلونه التظاهر معنا وكأن لا قرار ولا قوة ولا نفوذ لهم”.

المصدر: فلسطين اليوم