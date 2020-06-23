لقاء بين هنية وبوغدانوف في قطر

التقى وفد قيادي برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، في العاصمة القطرية الدوحة، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، نائٔب وزير الخارجية السيّد ميخائيل بوغدانوف، وسعادة السفير الروسي لدى الدوحة نور محمد خولوف.

وضمّ وفد الحركة كلّا من رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، بالإضافة إلى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق.

ووضع وفد الحركة السيد بوغدانوف في صورة المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص خطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، حيث أكّد الوفد رفض حماس وكل مكونات شعبنا الفلسطيني لهذا الانتهاك الصارخ، وأنها ستعمل مع الكل الفلسطيني وأحرار العالم لإحباط هذه المخططات وغيرها من المشاريع الإسرائيلية، حتى الوصول إلى التحرير والعودة، وحقنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقّلة بكامل سيادتها على جوّها وبحرها وبرها وعاصمتها القدس.

كما شرح وفد الحركة الجهود التي تبذلها الحركة مع الكل الوطني لتحقيق المصالحة، وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة الاحتلال ومخططاته. واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور فيما يتعلق بقضيتنا الفلسطينية وتطوراتها المتلاحقة.

المصدر: موقع المنار