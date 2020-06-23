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June 23 2020 - 23:12

سوريا تتصدى لعدوان في ريفي السويداء ودير الزور

منذ 38 mins 23 June، 2020
عدوان صهوني على حماة
سورية - عربي وإقليمي

تصدت الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء اليوم الثلاثاء لعدوان صهيوني في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.

وأعلن مصدر عسكري سوري أنه في تمام الساعة ٢١،١٧ من يوم٢٣/٦/٢٠٢٠ ظهرت اهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر واطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة. وأشار المصدر إلى انه وبالتزامن مع ذلك تم استهداف احد المواقع العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة اربعة جنود آخرين بجراح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان.

المصدر: وكالة سانا

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