سوريا تتصدى لعدوان في ريفي السويداء ودير الزور

تصدت الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء اليوم الثلاثاء لعدوان صهيوني في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.

وأعلن مصدر عسكري سوري أنه في تمام الساعة ٢١،١٧ من يوم٢٣/٦/٢٠٢٠ ظهرت اهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر واطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة. وأشار المصدر إلى انه وبالتزامن مع ذلك تم استهداف احد المواقع العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة اربعة جنود آخرين بجراح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان.

المصدر: وكالة سانا