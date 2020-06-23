تركيا تتجاوز الـ5 آلاف وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا وصل إلى 5001، بتسجيل وفاة 27 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الوزير، إن تم تسجيل 1268 حالة إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 190 ألفا و165 حالة إصابة بالفيروس”.

وأضاف: “تماثل 1315 مصابا للشفاء، ليصل عدد الحالات إلى 162 ألفا و848 حالة شفاء”.

وتابع قوجة، أن “تركيا أجرت 42892 اختبارا إضافية للكشف عن الفيروس خلال 24 ساعة ليصل المجمل حتى الآن إلى أكثر من 3 ملايين اختبار”.

وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة 893، فيما بلغ عدد الخاضعين للتنفس الصناعي 362.

ودعا الوزير التركي مواطنيه إلى ضرورة اتباع التدابير اللازمة للوقاية من الإصابة.

وأعلنت الصحة التركية أمس الاثنين، عن تسجيل 23 وفاة و1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالة الاناضول