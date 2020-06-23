وفد من حماس التقى بوغدانوف بالدوحة: سنعمل على إحباط المخططات الاسرائيلية

التقى وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بحضور السفير الروسي لدى الدوحة نور محمد خولوف.

وقالت حماس في بيان لها إن “الوفد ضمّ كلّا من رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، إلى جانب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق”، وتابعت “استعرض الوفد خلال اللقاء المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية، لا سيما خطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية”.

ولفت البيان الى ان “الوفد أكد رفض حماس وكل مكونات شعبنا الفلسطيني لهذا الانتهاك الصارخ، وشدد على أن حماس ستعمل مع الكل الفلسطيني وأحرار العالم لإحباط هذه المخططات وغيرها من المشاريع الإسرائيلية، حتى الوصول إلى التحرير والعودة والحق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقّلة بكامل سيادتها على جوّها وبحرها وبرها وعاصمتها القدس”.

واشار البيان الى ان “اللقاء تناول الجهود التي تبذلها حماس مع الكل الوطني لتحقيق المصالحة، وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة الاحتلال ومخططاته”، ولفت الى أن “تم الاتفاق بين الطرفين على استمرار التنسيق والتشاور فيما يتعلق بقضيتنا الفلسطينية وتطوراتها المتلاحقة”.

المصدر: فلسطين اليوم